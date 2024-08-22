Россиянин со скандалом сорвал похороны бойца СВО и попал на видео

В Башкирии фермер сорвал похороны бойца СВО

Житель Башкирии со скандалом сорвал похороны участника специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Ролик, снятый родственниками бойца, опубликовало издание «Башинформ».

На кладбище местный фермер приказал участникам траурной церемонии закопать уже вырытую могилу. «Это мое место, я буду хоронить здесь маму», — приводит его слова сестра бойца.

На видео племянник бойца утверждает, что фермера «боится вся деревня». Происходящее родственник бойца СВО назвал позором.

После публикации видео власти сельского поселения заявили о неправомерности действий россиянина. Могила для бойца была вырыта заново, а фермером заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее в Новосибирске свиньи разгромили могилы участников спецоперации. Животные сбежали со двора фермера, который, по словам местных СМИ, производит колбасу. Глава местного сельсовета пообещал начать отстрел свиней.