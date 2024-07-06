Новосибирские свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы погибших на СВО военных

«Вести»: новосибирские свиньи разгромили могилы погибших на СВО военных

В селе Карпысак Новосибирской области свиньи разгромили могилы погибших военных в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает «Вести Новосибирск».

«Стадо вислобрюхих осквернило десятки сельских могил. И, что самое свинское, разворотило захоронения павших героев. Скотина сбегает со двора местного фермера, который делает колбасу», — говорится в сюжете телеканала.

В апреле съемочная группа телеканала уже приезжало в село. Тогда местные жители пожаловались на разгром могил. В июле инциденты повторились.

Владелец фермы, откуда могут сбегать животные, заявил, что они не принадлежат ему. Глава местного сельсовета пообещал начать отстрел свиней.

Ранее в Красноярском крае сгорели свежие могилы бойцов СВО. На снятых на кладбище фотографиях было видно три обугленных креста с лежащими под ними мотками проволоки — вероятно, остатки погребальных венков. В МЧС основной версией случившегося назвали пожар из-за свечи или лампады.