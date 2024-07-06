Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:48, 6 июля 2024Россия

Новосибирские свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы погибших на СВО военных

«Вести»: новосибирские свиньи разгромили могилы погибших на СВО военных
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

В селе Карпысак Новосибирской области свиньи разгромили могилы погибших военных в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает «Вести Новосибирск».

«Стадо вислобрюхих осквернило десятки сельских могил. И, что самое свинское, разворотило захоронения павших героев. Скотина сбегает со двора местного фермера, который делает колбасу», — говорится в сюжете телеканала.

В апреле съемочная группа телеканала уже приезжало в село. Тогда местные жители пожаловались на разгром могил. В июле инциденты повторились.

Владелец фермы, откуда могут сбегать животные, заявил, что они не принадлежат ему. Глава местного сельсовета пообещал начать отстрел свиней.

Ранее в Красноярском крае сгорели свежие могилы бойцов СВО. На снятых на кладбище фотографиях было видно три обугленных креста с лежащими под ними мотками проволоки — вероятно, остатки погребальных венков. В МЧС основной версией случившегося назвали пожар из-за свечи или лампады.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы переговоры попавших под атаку Patriot российских пилотов

      Жители Турции увидели в небе падающий метеорит

      Германия вылетела с домашнего Евро, Франция по пенальти обыграла Португалию. Как прошли первые матчи 1/4 финала Евро

      В Иране завершился второй тур президентских выборов

      На Украине сообщили о взрывах в Сумах

      Стоимость красной икры достигла исторического максимума в России

      Новосибирские свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы погибших на СВО военных

      Франция в серии пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро

      В России создали систему «Зонт» для защиты от дронов

      Фицо впервые после покушения появился на публике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше