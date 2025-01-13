Среда обитания
Все
11:01, 13 января 2025Среда обитания

В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

Сбер выделил 100 миллионов рублей на строительство школы в Горно-Алтайске
Мария Черкасова

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Сбер выделил 100 миллионов рублей на открытие новой школы в Горно-Алтайске с углубленным изучением алтайского языка. Об этом в ходе торжественной церемонии открытия школы №7 заявил глава Республики Алтай Андрей Турчак, сообщает ТАСС.

Выделенные банком средства пошли на закупку оборудования — школьных досок, компьютеров, парт и прочего. По словам Турчака, шефство Сбера над учебным заведением будет продолжено.

Глава региона поздравил с открытием преподавательский состав школы, учеников и родителей. Он напомнил, что здание строилось с 2019 по 2025 год, а школа является единственной в республике, где углубленное изучение алтайского языка проходит с первого класса.

Также в ходе торжественной церемонии открыли после капитального ремонта еще три школы в селах Тихонькая, Черге и Саратане. В зданиях были созданы все условия для комфортного обучения и самореализации детей, отметил Турчак.

Ранее Сбер запустил сбор пожертвований на оплату каршеринга для волонтеров фонда «Старшие Братья Старшие Сестры», помогающим сиротам в детских домах Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга и Свердловской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытке ВСУ атакой по объекту в России прервать подачу газа в Европу

      В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

      Раскрыто имя нового лидера ХАМАС в Газе

      Пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Подмосковье

      Изгнанного со своего острова знаменитого отшельника не стало

      Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

      В Банке России рассказали об источниках выплат вкладчикам по высоким процентам

      Папарацци сняли 43-летнюю Алессандру Амбросио в откровенном образе

      Двое боевиков украинского нацбатальона «Айдар» получили в России по 18 лет лишения свободы

      Пушилин рассказал о взятии литиевых месторождений в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше