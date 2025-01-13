В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

Сбер выделил 100 миллионов рублей на строительство школы в Горно-Алтайске

Сбер выделил 100 миллионов рублей на открытие новой школы в Горно-Алтайске с углубленным изучением алтайского языка. Об этом в ходе торжественной церемонии открытия школы №7 заявил глава Республики Алтай Андрей Турчак, сообщает ТАСС.

Выделенные банком средства пошли на закупку оборудования — школьных досок, компьютеров, парт и прочего. По словам Турчака, шефство Сбера над учебным заведением будет продолжено.

Глава региона поздравил с открытием преподавательский состав школы, учеников и родителей. Он напомнил, что здание строилось с 2019 по 2025 год, а школа является единственной в республике, где углубленное изучение алтайского языка проходит с первого класса.

Также в ходе торжественной церемонии открыли после капитального ремонта еще три школы в селах Тихонькая, Черге и Саратане. В зданиях были созданы все условия для комфортного обучения и самореализации детей, отметил Турчак.

Ранее Сбер запустил сбор пожертвований на оплату каршеринга для волонтеров фонда «Старшие Братья Старшие Сестры», помогающим сиротам в детских домах Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга и Свердловской области.