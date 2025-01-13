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05:50, 13 января 2025Мир

В России прокомментировали позицию США по конфликту на Украине

Ульянов: США промолчали о сопротивлении урегулированию конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Постоянный представитель США в Вене назвала «бессмысленным» конфликт на Украине, однако промолчал о причинах сопротивления урегулированию ситуации со стороны Вашингтона в 2022 году. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Поинтересовался у нее в ходе заседания, почему же тогда Вашингтон в апреле 2022 года вместе с Великобританией воспрепятствовал мирному урегулированию "бессмысленного" конфликта путем достижения двустороннего соглашения между Москвой и Киевом. Ответа от Постпреда США не последовало. Предпочли отмолчаться и британцы», — написал Ульянов.

8 января спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что дал себе 100 дней на достижение результатов в урегулировании украинского конфликта. Трамп, по его словам, намерен проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским.

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