Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 13 января 2025Экономика

В России стали ловить меньше рыбы

Росрыболовство: Вылов рыбы в России в 2024 году снизился на 8 %
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2024 году вылов рыбы в России снизился на восемь процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росрыболовства и отраслевой системы мониторинга сообщает «Интерфакс».

За год в России выловили почти 4 миллиона 883 тысяч тонн рыбы и других водных биоресурсов. На Дальнем Востоке улов оказался меньше на 7,7 процента (3 миллиона 697 тонн). Преимущественно в регионе добывали минтай (миллион 943 тысячи тонн), треску (107,2 тысячи тонн), сельдь — 450,4 тысячи тонн. Горбуши удалось выловить 136,2 тысячи тонн, кеты — 54,6 тысячи тонн, нерки — 35,9 тысячи тонн.

В Северном бассейне на протяжении 2024 года выловили 441,6 тысячи тонн рыбы, на семь процентов меньше, чем в 2023 году. В Западном бассейне выловлено 77,2 тысячи тонн рыбы, что на 1,9 процента ниже показателей прошлого года. В Азовском и Черном морях добыли 35,5 тысячи тонн продукции (минус 17,1 процента), в Волжско-Каспийском бассейне — 82,2 тысячи тонн (минус 12 процентов). Вылов в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана упал на 12,2 процента, до 499,866 тысячи тонн.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин предупредил, что в 2025 году цены на рыбу в России вырастут на 5-20 процентов. Тенденция будет зависеть от инфляции и курсов валют, от улова и международных политических и экономических отношений России с другими странами.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» готовят массовые увольнения. Центральный аппарат компании сократят в полтора раза

      Раскрыта информация о наследстве Добровольской

      Матвиенко прокомментровала атаки ВСУ на российских журналистов

      Пашинян созвонился с главой Евросовета

      Москвичам пообещали мороз перед оттепелью

      Путин проведет переговоры с президентом Ирана

      Экс-главу «ПГМ» осудят за махинации при ремонте общежития МГУ за 45 миллионов рублей

      В Грузии указали на противоречивое поведение Кулебы из-за уговоров сына не идти на фронт

      Илья Лагутенко потерял дом в Калифорнии

      Дания заявила о готовности к переговорам с Трампом по Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше