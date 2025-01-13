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22:51, 13 января 2025Россия

В российском регионе после взрыва боеприпаса произошел разброс взрывоопасных элементов

Зайцев: вблизи деревни Будище Курской области разорвался боеприпас
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Вблизи деревни Будище Курской области разоврался боеприпас, об этом в Telegram-канале предупредил глава Большесолдатского района российского региона Владимир Зайцев.

«При разрыве боеприпаса произошел разброс взрывоопасных элементов и, соответственно, минирование местности», — заявил он.

Глава района призвал население быть внимательными и не приближаться к опасным предметам.

Ранее над Брянском сработала система противовоздушной обороны (ПВО) на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Также воздушная тревога объявлялась в Курской, Орловской и Белгородской областях.

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