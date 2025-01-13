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10:35, 13 января 2025Мир

В США оценили вероятность выхода из НАТО

Сенатор Риш: При Трампе США не выйдут из НАТО, а будут укреплять альянс
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

После вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа Вашингтон не выйдет из НАТО, а будет укреплять альянс. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Джим Риш, передает Fox News.

«Я думаю, что теперь все признают, что благодаря действиям России основатели НАТО были чертовски правы, что нам нужно встать и объединиться», — отметил сенатор.

Риш отверг вероятность того, что кто-то «мог подумать, что [США] следует выйти из НАТО». При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит призывать европейских союзников по альянсу к увеличению расходов на оборону. Он отметил, что членам НАТО «это действительно нужно», в связи с чем им придется сделать больше.

Ранее действующий министр обороны США Ллойд Остин призвал новое американское руководство увеличить расходы на оборону в 2026 году.

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