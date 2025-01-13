Экс-разведчик Риттер: Путин нанес стратегическое поражение США и НАТО

Президент России Владимир Путин нанес стратегическое поражение США и НАТО. Так слова главы Пентагона Ллойда Остина о российском лидере прокомментировал бывший американский разведчик Скотт Риттер на странице в соцсети X.

Глава американского оборонного ведомства заявил, что Путин якобы «не достиг ни одной из своих стратегических целей, а Россия заплатила большую цену за конфликт на Украине».

«Он нанес стратегическое поражение вам и НАТО. Подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия», — признал экс-разведчик.

Ранее уходящий в отставку министр обороны США призвал новое американское руководство увеличить расходы на оборону в 2026 году. В своем письме, направленном в Административно-бюджетное управление, глава Пентагона предлагает установить в 2026 году оборонный бюджет в размере 926,5 миллиарда долларов, в то время как прогнозировался бюджет в размере 876,8 миллиарда.