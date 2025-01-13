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07:01, 13 января 2025Мир

В США раскритиковали Зеленского за его слова о Путине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский должен находиться за решеткой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский должен сидеть в тюрьме до разработки плана смертной казни ему. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Так эксперт прокомментировал слова Зеленского о президенте России Владимире Путине в интервью Лексу Фридману. Во время беседы с блогером украинский лидер несколько раз срывался на мат, в том числе говоря о Путине.

«Зеленскому место в тюрьме, по крайней мере до тех пор, пока мы не разработаем план казни этому человеку, потому что он преступник в самом худшем смысле этого слова», — посетовал Макгрегор.

Он также пояснил, что Зеленский сам и руками подконтрольных ему силовых структур сделал для уничтожения государственности на Украине больше, чем кто-либо на планете.

Ранее офис Владимира Зеленского попытался оправдаться за его мат в интервью американскому журналисту тем, что это не было выступлением с высокой трибуны. По словам руководителя офиса политика, Зеленский «использует ту лексику, какую считает нужным».

В свою очередь, журналистка Диана Панченко назвала президента Украины гоблином из серии романов о волшебнике Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг. Она отметила, что Зеленский воспринимает себя Гарри Поттером, но он всего лишь жадный гоблин из банка Гринготтс.

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