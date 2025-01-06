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14:01, 6 января 2025Бывший СССР

Офис Зеленского попытался оправдаться за его мат в интервью

Офис Зеленского о мате в интервью: это не было выступлением с высокой трибуны
Семен Александров (редактор)

Кадр: Lex Fridman / YouTube

Офис Владимира Зеленского попытался оправдаться за его мат в интервью американскому журналисту Лексу Фридману тем, что это не было выступлением с высокой трибуны. Так использование украинским лидером нецензурной лексики объяснил советник руководителя его офиса Сергей Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает РИА Новости.

«Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН», — сказал он.

Ранее Зеленский матом отреагировал на вопрос о президенте России Владимире Путине. Он в нецензурной форме ответил блогеру о роли Чечни в современной России и об отношении Кремля к республике. В той же беседе президент Украины нецензурно выругался при обсуждении Будапештского меморандума — «просто бумажки, на которую всем было ***».

Журналистка Диана Панченко назвала президента Украины гоблином из серии романов о волшебнике Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг. Она отметила, что Зеленский воспринимает себя Гарри Поттером, но он всего лишь жадный гоблин из банка Гринготтс.

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