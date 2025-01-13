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19:09, 13 января 2025Экономика

Вандалы снесли памятник бывшему президенту Ганы

Вандалы снесли памятник экс-президенту Ганы спустя пару месяцев после открытия
Виктория Клабукова

Кадр: 3News (TV3 Ghana) / YouTube

Памятник бывшему президенту Ганы Нане Акуфо-Аддо простоял лишь пару месяцев. Монумент снесли вандалы, передает издание 3News.

Мемориал был разрушен под покровом ночи, поэтому зафиксировать нарушителей не удалось. Наутро местные жители обнаружили памятник сброшенным на землю. Голова была отрублена и лежала возле пьедестала. Состояние обломков не оставляет шансов восстановить монумент.

Памятник экс-президенту Ганы был возведен на кольцевой развязке Эффиа Нкванта в Секонди-Такоради в ноябре 2024 года. На церемонии открытия присутствовал сам Акуфо-Аддо. Статуя выполнена из бронзы в натуральную величину.

В декабре во время столкновений в Дамаске не устоял памятник Хафезу Асаду — отцу президента Сирии Башара Асада. Фигуру разгромили разъяренные горожане. Ранее в Бангладеш протестующие снесли памятник отцу нации Муджибуру Рахману.

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