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11:36, 6 августа 2024Мир

В Бангладеш снесли памятник отцу нации

В Бангладеш протестующие снесли памятник отцу нации Муджибуру Рахману

В Дакке, столице Бангладеш, толпа протестующих снесла монумент первому президенту и премьер-министру страны Муджибуру Рахману. Соответствующие кадры на своей странице в соцсети Х публикует журналист Al Jazeera Зулькарнайн Саер Хан.

На видео ликующая толпа тросом стянула с постамента памятник отцу нации. Первый лидер независимого Бангладеш вскоре после прихода к власти восстановил однопартийную систему и ввел цензуру прессы. Его дочь подавшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина последовательно повторяла политический курс своего отца, что и стало причиной протестов, отмечает Саер Хан.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в столице. Демонстрантам противодействует полиция и лояльные действующей власти активисты. После ухода в отставку премьер-министр страны сбежала в Индию и оттуда запросила политическое убежище в Великобритании.

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      Глеб Бажуткин
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