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16:38, 13 января 2025Мир

Вероятность вторжения НАТО в Калининград и начала третьей мировой оценили

Полковник Ходаренок: США могут принять решение о вторжении в Калининград
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Большой европейский конфликт, способный перерасти в третью мировую войну, может начаться со вторжения сил НАТО в Калининградскую область. Об этом в материале для «Газеты.ру» сообщил военный обозреватель и отставной полковник Михаил Ходаренок.

«Решение о вторжении в Калининградскую область должно быть принято руководством НАТО, то есть президентом США. Какая-либо самостоятельность Варшавы, а уж тем более лоскутных балтийских стран, в подобных вопросах исключается по определению», — написал эксперт.

Бывший военный также указал, что польская армия, без которой нападение на Калининград было бы невозможным, находятся в подчинении Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО (ОВС НАТО) в Европе (SACEUR), назначаемого из числа представителей высшего командного состава Вооруженных сил США.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что войска НАТО передвигаются вблизи Калининградской области.

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