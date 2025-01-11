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15:25, 11 января 2025Мир

В Госдуме высказались о передвижении НАТО вокруг Калининградской области

Депутат Колесник: НАТО завязывает вокруг Калининградской области военный узел
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ole Martin Wold / Reuters

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что войска НАТО передвигаются вблизи Калининградской области. В результате вокруг региона раздувается военная эскалация. Об этом парламентарий высказался в беседе с «Лентой.ру».

Колесник отметил, что в польском Гданьске, расположенном в 50 километрах от российского региона, наблюдают танки.
«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас», — сказал депутат.

Колесник предположил, что такой «европейский военный узел» в случае угрозы России придется разрубать «не мечом, а гиперзвуковым "Кинжалом"».

«А начинается все с памятников, еще чего-то, какую-то ищут причину», — констатировал Колесник.

Ранее литовский президент Науседа отреагировал на решение России переименовать музей в Калининградской области, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису. Он сказал, что в регионе должна сохраниться литовская культура, так как он исторически является частью Малой Литвы, а также что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», как бы Россия ни старалась.

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