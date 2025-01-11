В России заявили о военной эскалации вокруг Калининградской области

Депутат Колесник заявил о военной эскалации вокруг Калининградской области

Вокруг Калининградской области раздувается военная эскалация, заявил депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он высказался в беседе с «Лентой.ру».

На данный момент в Гданьске, буквально в 50 километрах от Калининградской области, накатным способом высаживаются танки, сообщил парламентарий. Кроме того, по его словам, танковые колонны шли по окружной дороге вокруг Варшавы.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России, а поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет? На запад. На западе мы. Мы западнее Варшавы», — высказался Колесник.

Он вспомнил призывы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса перекрыть морские коммуникации, после которых в граничащем с Калининградской областью Мемельском крае Литвы прошли учения с выходом в море крупных кораблей НАТО, и призвал относится к этому серьезно.

Вокруг Калининградской области сейчас завязывается такой европейский военный узел, гордиев практически, который не мечом, наверное, придется разрубать, а, может быть, гиперзвуковым "Кинжалом", а начинается все с памятников, еще чего-то, какую-то ищут причину Андрей Колесник депутат Госдумы

«У поляков, кстати, капает слюна на Литву одновременно, на Вильно, старый польский город. Теперь это Вильнюс, столица Литвы. Тут такой узел завязан вокруг Калининградской области, накал серьезный. Во что это выльется, вот эти вот передвижения войск постоянно по Польше, вдоль наших границ. Так, на нервах играют. У нас нервы крепкие. Нажать кнопку всегда успеем. Не понимают последствий. Там потом ни от одной европейской страны ничего не останется, по ДНК не отличишь никого, расплавится все, пожалели бы своих», — заключил депутат.

Ранее литовский президент Науседа отреагировал на решение России переименовать музей в Калининградской области, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису. Он сказал, что в регионе должна сохраниться литовская культура, так как он исторически является частью Малой Литвы, а также что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», как бы Россия ни старалась.

