Владельца разбившегося в Керченском проливе танкера захотели привлечь к ответственности

В Новороссийске подали два административных заявления после крушения танкеров

Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд два заявления о привлечении к административной ответственности после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом стало известно ТАСС.

В обоих заявлениях не указывается ответчик, однако в качестве иных лиц выступает ООО «Кама шиппинг» — владелец участвовавшего в аварии танкера «Волгонефть-212».

ФГБУ «Морспасслужба» также подало исковое заявление к «Кама шиппинг» и ООО «КАМАТРАНСОЙЛ». Третьим лицом по делу стало ЗАО «ВОЛГАТРАНСНЕФТЬ». Подробности иска не уточняются.

Ранее сообщалось о создании в России комиссии по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Инициатором стал премьер-министр Михаил Мишустин, а главой — вице-премьер Виталий Савельев. Задача комиссии — восстановление экосистемы Черноморского побережья, Краснодарского края и Крыма.