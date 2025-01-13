Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 13 января 2025Экономика

Владельцев жилья в России предупредили о новых наказаниях

Юрист Ананьев: в 2025 году за самовольную замену батарей в квартире грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В 2025 году за самовольную замену батарей в квартире россиянам грозит штраф. О новых наказаниях, которые вступили в силу, рассказали владельцам жилья опрошенные РБК эксперты.

Так, в стране заработала новая норма, согласно которой собственников квартиры могут оштрафовать за замену радиаторов отопления. Процедуру нужно согласовывать с местными органами самоуправления, так как любые изменения в инженерных системах могут сказаться на работе отопления всего дома.

«Самовольная замена радиатора грозит собственнику штрафом в 800 рублей. В случае если подобные действия приведут к протечке коммуникаций и пострадает жилье соседей, то придется не только восстанавливать отопительную систему, но и произвести им ремонт за свой счет», — пояснил президент правозащитного фонда «Отечество», юрист, политэксперт Артем Ананьев.

Материалы по теме:
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024
«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
«Светлое будущее может не наступить»На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
6 декабря 2024

Кроме того, с 1 января увеличились штрафы за нарушение пожарной безопасности. Теперь за несоблюдение требований придется заплатить до 15 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Поводом для взыскания могут стать загроможденные мусором пожарные люки на балконах, легковоспламеняющиеся жидкости в квартире, помехи для свободного открытия двери в подъезд и самовольное изменение направления входной двери.

Также выросли штрафы за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости, и за неправильное обращение с газовым оборудованием, предупредили юристы.

Ранее россиянам рассказали, что за неправильную утилизацию новогодней елки им грозит штраф до 3000 рублей. Натуральную ель нельзя выбрасывать в обычный бак для твердых коммунальных отходов во дворе, поскольку она превышает допустимые нормативы для единицы мусора в 0,5 метра в глубину, длину и ширину, пояснили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китай отказался принять три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США. Что на это ответили в Москве?

      Украинский военный рассказал о сокрытии ВСУ найденных тел

      Франция сократит военный контингент в Африке

      Россияне устроили дрифт около торгового центра и были осуждены

      Россиянин напал на продавца табачного магазина из-за манеры его общения

      В России возбудили дело после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль

      Курс доллара взлетел до максимума за два года

      Невозможность заморозки банковских вкладов россиян объяснили

      Популярная телезвезда снялась в нижнем белье в рекламе

      Российские проводные дроны получили тепловизоры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше