Владельцев жилья в России предупредили о новых наказаниях

Юрист Ананьев: в 2025 году за самовольную замену батарей в квартире грозит штраф

В 2025 году за самовольную замену батарей в квартире россиянам грозит штраф. О новых наказаниях, которые вступили в силу, рассказали владельцам жилья опрошенные РБК эксперты.

Так, в стране заработала новая норма, согласно которой собственников квартиры могут оштрафовать за замену радиаторов отопления. Процедуру нужно согласовывать с местными органами самоуправления, так как любые изменения в инженерных системах могут сказаться на работе отопления всего дома.

«Самовольная замена радиатора грозит собственнику штрафом в 800 рублей. В случае если подобные действия приведут к протечке коммуникаций и пострадает жилье соседей, то придется не только восстанавливать отопительную систему, но и произвести им ремонт за свой счет», — пояснил президент правозащитного фонда «Отечество», юрист, политэксперт Артем Ананьев.

Кроме того, с 1 января увеличились штрафы за нарушение пожарной безопасности. Теперь за несоблюдение требований придется заплатить до 15 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Поводом для взыскания могут стать загроможденные мусором пожарные люки на балконах, легковоспламеняющиеся жидкости в квартире, помехи для свободного открытия двери в подъезд и самовольное изменение направления входной двери.

Также выросли штрафы за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости, и за неправильное обращение с газовым оборудованием, предупредили юристы.

Ранее россиянам рассказали, что за неправильную утилизацию новогодней елки им грозит штраф до 3000 рублей. Натуральную ель нельзя выбрасывать в обычный бак для твердых коммунальных отходов во дворе, поскольку она превышает допустимые нормативы для единицы мусора в 0,5 метра в глубину, длину и ширину, пояснили эксперты.