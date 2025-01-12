Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки

Юрист Виноградов: за неправильную утилизацию елки грозит штраф до 3 тысяч рублей

Россиянам за неправильную утилизацию новогодней елки может грозить штраф. Об этом в беседе с RT предупредил доктор юридических наук Вадим Виноградов.

Эксперт указал, что натуральную ель нельзя выбрасывать в обычный бак для твердых коммунальных отходов во дворе, поскольку она превышает допустимые нормативы для единицы мусова в 0,5 метра в глубину, длину и ширину. Если жильца поймают за таким правонарушением, то придется расстаться с суммой от двух до трех тысяч рублей. Однако если елку предварительно распилить и упаковать ветки, то нарушением это уже считаться не будет.

Искусственную же ель можно выбросить в мусорный контейнер, разобрав и компактно сложив. Это пластмассовое изделие подлежит переработке, добавил он.

Ранее сообщалось, что из главной новогодней елки России изготовят сувениры, хоккейные клюшки и скворечники. После того как дерево будет демонтировано с Соборной площади в Кремле, ствол и ветки после специальной обработки отправят в мастерскую, а хвою передадут в зоопарки для подкормки животных и организации настилов.

