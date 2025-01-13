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21:05, 13 января 2025Мир

Власти Калифорнии не стали обращаться к Пентагону за помощью в тушении пожаров

Представитель Пентагона Райдер: Калифорния не использует ВМС для тушения пожаров
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Власти штата Калифорния не используют ресурсы Военно-морских сил (ВМС) для тушения пожаров, хотя Пентагон представил такие мощности для борьбы с природным катаклизмом. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер в ходе брифинга, транслируемого на сайте министерства.

«Дополнительные активы включают 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 действующих морских пехотинцев, которые готовы к оказанию поддержки в случае необходимости», — напомнил официальный представитель Пентагона.

При этом Райдер отметил, что власти штата до сих пор не принимали решений о задействовании данных сил для тушения пожаров.

8 января пламя продолжающихся пожаров в Калифорнии добралось до Голливудских Холмов, грозя индустрии многомиллионными убытками. В округе Лос-Анджелес зафиксировано три пожара: очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, сельской части долины Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, который за пару дней выгорел полностью.

Несчастье коснулось в том числе и собственности американской политической и культурной элиты. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, по соседству с которой проживают голливудские звезды Бен Аффлек, Том Хэнкс, Гвинет Пэлтроу. В том же районе находятся дома певицы Рианны и баскетболиста Леброна Джеймса.

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