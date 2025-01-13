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04:22, 13 января 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о поджогах танков ВСУ перешедшими на сторону России украинцами

«РВ»: Перешедшие на сторону России украинцы массово пожгли танки ВСУ в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Перешедшие на сторону России украинцы начали массово поджигать танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска и Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что среди уничтоженной техники значатся БТРы «М113» и «Козак», бронеавтомобиль «Хаммви», МТ-ЛБ, БМП-2 и «Урал».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бои за Красноармейск (украинское название — Покровск), могут стать решающими в битве за ДНР. По его словам, взятие под контроль населенных пунктов Шевченково и Янтарное говорит о том, что российские войска «семимильными шагами» продвигаются к Красноармейску, который является последним логистическим центром ВСУ в регионе.

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