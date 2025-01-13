«РВ»: Перешедшие на сторону России украинцы массово пожгли танки ВСУ в ДНР

Перешедшие на сторону России украинцы начали массово поджигать танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска и Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что среди уничтоженной техники значатся БТРы «М113» и «Козак», бронеавтомобиль «Хаммви», МТ-ЛБ, БМП-2 и «Урал».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бои за Красноармейск (украинское название — Покровск), могут стать решающими в битве за ДНР. По его словам, взятие под контроль населенных пунктов Шевченково и Янтарное говорит о том, что российские войска «семимильными шагами» продвигаются к Красноармейску, который является последним логистическим центром ВСУ в регионе.