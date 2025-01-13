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17:20, 13 января 2025Культура

Волочкова откроет собственный балетный центр в другой стране

Анастасия Волочкова заявила, что откроет балетный центр имени себя на Мальдивах
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Звезда балета Анастасия Волочкова рассказала о своих планах открыть балетный центр на популярном курорте. Ее слова передает издание «ОСН».

Волочкова сообщила, что на Мальдивах, где она постоянно отдыхает, планируется открыть школу балета для местных жителей. Центр будет назван в честь самой балерины.

«Мы собираемся открыть балетный центр на Мальдивах. Центр имени Анастасии Вилочковой, в мою честь. Каждый желающий теперь сможет исполнить свою мечту и прикоснуться к миру высокого искусства», — рассказала журналистам Анастасия.

Ранее стало известно, что Волочкова назвала Сергея Полунина неудачником из-за решения уехать из России.

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