ВС России перерезали трассу Димитров — Константиновка, нарушив логистику ВСУ

Трасса, которая ведет из Димитрова (украинское наименование — Мирноград) в Константиновку была перерезана подразделениями ВС России. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах, добавив, что в результате логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе была существенно нарушена.

«Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что на этом участке боевых действий нарушение логичтики украинских войск в будущем отрицательно скажется на ситуации для ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Ранее полковник в отставке Анатолий Мотвейчук назвал возможное место решающих боев за Донецкую народную республику (ДНР) после взятия Курахово под контроль России. Им может стать Красноармейск.