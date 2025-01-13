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08:10, 13 января 2025Бывший СССР

ВС России перерезали украинским войскам трассу Димитров — Константиновка

ВС России перерезали трассу Димитров — Константиновка, нарушив логистику ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Трасса, которая ведет из Димитрова (украинское наименование — Мирноград) в Константиновку была перерезана подразделениями ВС России. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах, добавив, что в результате логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе была существенно нарушена.

«Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что на этом участке боевых действий нарушение логичтики украинских войск в будущем отрицательно скажется на ситуации для ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Ранее полковник в отставке Анатолий Мотвейчук назвал возможное место решающих боев за Донецкую народную республику (ДНР) после взятия Курахово под контроль России. Им может стать Красноармейск.

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