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19:52, 13 января 2025Бывший СССР

Взрыв прогремел в Сумах

Взрыв прогремел в Сумах вечером 13 января
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Взрыв прогремел в Сумах вечером в понедельник, 13 января, после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 19:42. В 19:39 Военно-воздушные силы Украины в своем Telegram-канале заявили о риске применения баллистических ракет ВС России по объектам на северо-востоке страны. Официальные лица пока не комментировали факт взрыва.

Ранее Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила о повреждении критической инфраструктуры в регионе. В ОВА отметили, что пострадавших в результате удара нет.

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