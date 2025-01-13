Взрыв прогремел в Сумах вечером 13 января

Взрыв прогремел в Сумах вечером в понедельник, 13 января, после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 19:42. В 19:39 Военно-воздушные силы Украины в своем Telegram-канале заявили о риске применения баллистических ракет ВС России по объектам на северо-востоке страны. Официальные лица пока не комментировали факт взрыва.

Ранее Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила о повреждении критической инфраструктуры в регионе. В ОВА отметили, что пострадавших в результате удара нет.