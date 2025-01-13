Захарова: Лучше бы ФРГ помогли США с пожарами вместо передачи оружия Киеву

Лучше бы власти Германии помогли США и передали что-то по борьбе с пожарами вместо передачи нового оружия Украине, но они умеют только «разжигать». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Лучше бы власти Германии передали что-то США в качестве помощи по борьбе с пожарами. Умеют только разжигать. Тушить не научились», — отметила дипломат.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о передаче Украине первой самоходной артиллерийской установки (САУ) типа RCH 155. Он отметил, что Берлин планирует передать Киеву 54 единицы такого типа оружия. По данным оборонного концерна KNDS, производящего эти боевые системы, САУ RCH 155 являются «одними из самых современных подобных установок».