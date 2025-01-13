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09:54, 13 января 2025Из жизни

Женщина проснулась от странного шума и обнаружила дома незнакомца в маске

В Австралии женщина проснулась у себя дома и обнаружила незнакомца в маске
Никита Савин
Никита Савин

Жительница Австралии обнаружила в своем доме незнакомца в маске и сняла его на видео. Об этом пишет News.com.au.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 января, в пригороде Мельбурна. Женщина рассказала полицейским, что проснулась от странного шума, вышла из спальни в коридор и увидела там неизвестного. Лицо мужчины закрывала маска, а на плечах был рюкзак.

Австралийка заявила, что у нее «подскочил адреналин», и она решила снять взломщика на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как неизвестный мечется по дому, пытаясь найти выход, а хозяйка преследует его. «Как ты попал в мой дом? Что у тебя в сумке?» — спрашивает она, пока мужчина ищет выход.

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В итоге он выбрался в окно, перелез через забор и скрылся. Сразу же после этого женщина вызвала полицию. На следующий день правоохранители заявили, что в ходе происшествия никто не пострадал, а из дома австралийки ничего не пропало. Личность проникшего в ее дом преступника пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в США женщина проснулась среди ночи и увидела над собой незнакомца в маске. Американка закричала и пнула мужчину, после чего он скрылся.

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