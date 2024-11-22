Женщина проснулась и увидела над собой незнакомца в маске

CBS News: в США женщину разбудил стоявший над ней незнакомец в маске

В США женщина обратилась в полицию после встречи с незнакомцем в собственном доме посреди ночи. Об этом пишет CBS News.

Жительница Уилкинсбурга проснулась в своей спальне и увидела стоявшего над ней мужчину. Она закричала и пнула его. После этого незнакомец скрылся.

По информации полиции, неизвестный преступник проник в дом через дверь, на нем были перчатки и черная маска-балаклава. При этом во вторник, 19 ноября, из этого же района в полицию поступил звонок о том, что кто-то пытается открыть дверь жилого дома. Правоохранители попросили людей не терять бдительности.

Ранее сообщалось, что в США мужчина зашел в чужой гостиничный номер и лег в постель к паре. Преступника спугнуло пробуждение женщины. Он убежал, но оставил в номере кепку.