Женщина проснулась и увидела над собой незнакомца в маске

В США женщина обратилась в полицию после встречи с незнакомцем в собственном доме посреди ночи. Об этом пишет CBS News.
Жительница Уилкинсбурга проснулась в своей спальне и увидела стоявшего над ней мужчину. Она закричала и пнула его. После этого незнакомец скрылся.
По информации полиции, неизвестный преступник проник в дом через дверь, на нем были перчатки и черная маска-балаклава. При этом во вторник, 19 ноября, из этого же района в полицию поступил звонок о том, что кто-то пытается открыть дверь жилого дома. Правоохранители попросили людей не терять бдительности.
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