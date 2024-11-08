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09:37, 8 ноября 2024Из жизни

Незнакомец зашел в номер к женщине и лег рядом с ней под одеяло

В США незнакомец открыл номер в отеле и лег в кровать к постояльцам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: DANNY G / Unsplash

В США мужчина зашел в чужой гостиничный номер и лег в постель к паре. Об этом пишет Yahoo.

Инцидент произошел в октябре 2023 года в отеле Quail’s Nest Hotel в городе Осейдж-Бич, штат Миссури. Неизвестный мужчина в кепке ночью открыл один из номеров ключом для персонала. Внутри были постояльцы — мужчина и женщина, они спали. Незнакомец вошел в комнату, лег в постель рядом с женщиной и укрылся одеялом. Почувствовав, что что-то происходит, она проснулась. В первый момент ей показалось, что двигается ее партнер, но, увидев его с другой стороны от себя, она поняла, что с ними в кровати посторонний человек.

Преступника спугнуло пробуждение женщины. Он убежал, но оставил в номере кепку. После этого мужчина попытался зайти в другую комнату. Однако остановившиеся там постояльцы закрыли дверь на щеколду изнутри. Они услышали взломщика и даже отследили номер его машины. Мужчина также попал на камеры наблюдения. Благодаря всем этим данным его быстро удалось найти и арестовать.

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Женщине, к которой неизвестный лег в постель, подала против отеля иск. Владельцы согласись выплатить ей крупную компенсацию, потому что адвокату удалось доказать, что похитить ключ для персонала было очень просто — он висел на видном месте за стойкой регистрации.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре мужчина установил скрытые камеры в туалете родственницы и использовал полученные кадры, чтобы генерировать при помощи искусственного интеллекта порно с ее участием. Его приговорили к пяти месяцам тюрьмы.

Их время пришло!
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