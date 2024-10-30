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06:45, 30 октября 2024Из жизни

Мужчина установил камеру в туалете родственницы и создал с ней порно при помощи ИИ

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре мужчина установил скрытые камеры в туалете племянницы своей жены и использовал полученные видео, чтобы создать с ней порно при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Malay Mail.

50-летний сингапурец, чье имя не разглашается, жил в одной квартире с женой и ее племянницей. На момент совершения преступления ей было 23 года. Как сказано в судебных документах, в 2022 году мужчина «испытывал разочарование в браке» и «начал проявлять интерес относительно действий девушки в туалете».

С мая по июль 2022 года он трижды устанавливал в туалетной комнате небольшую видеокамеру с картой памяти и снимал племянницу. В кадр попало, как девушка наносила на кожу увлажняющий крем, будучи в нижнем белье. Кроме того, мужчина заснял ее и полностью обнаженной. Затем он приобрел камеру с поддержкой Wi-Fi и шесть раз заснял, как племянница принимает душ и переодевается. 12 июля девушка нашла камеру под раковиной в туалете и пожаловалась тете. Затем она обнаружила еще одну камеру и сразу же отнесла ее в полицию.

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Следователи обнаружили у мужчины 17 видеороликов, на которых была запечатлена девушка в «различных интимных ситуациях». Позже сингапурец признался, что использовал свои познания в области графического дизайна, чтобы при помощи технологии дипфейк заменять лица порноактрис в откровенных видео на лицо племянницы.

В октябре 2024-го мужчину приговорили к пяти месяцам тюремного заключения. Смягчающим обстоятельством послужило то, что он не распространял снятые тайком или полученные с помощью ИИ видеоролики.

Ранее в Таиланде арестовали молодого человека, который продал сотни видео, снятых под юбками девушек. В ходе следствия выяснилось, что мужчина не снимал ролики сам, а перекупал их у других злоумышленников.

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      Никита Савин
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