Мужчина установил камеру в туалете родственницы и создал с ней порно при помощи ИИ

В Сингапуре мужчина установил скрытые камеры в туалете племянницы своей жены и использовал полученные видео, чтобы создать с ней порно при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Malay Mail.

50-летний сингапурец, чье имя не разглашается, жил в одной квартире с женой и ее племянницей. На момент совершения преступления ей было 23 года. Как сказано в судебных документах, в 2022 году мужчина «испытывал разочарование в браке» и «начал проявлять интерес относительно действий девушки в туалете».

С мая по июль 2022 года он трижды устанавливал в туалетной комнате небольшую видеокамеру с картой памяти и снимал племянницу. В кадр попало, как девушка наносила на кожу увлажняющий крем, будучи в нижнем белье. Кроме того, мужчина заснял ее и полностью обнаженной. Затем он приобрел камеру с поддержкой Wi-Fi и шесть раз заснял, как племянница принимает душ и переодевается. 12 июля девушка нашла камеру под раковиной в туалете и пожаловалась тете. Затем она обнаружила еще одну камеру и сразу же отнесла ее в полицию.

Следователи обнаружили у мужчины 17 видеороликов, на которых была запечатлена девушка в «различных интимных ситуациях». Позже сингапурец признался, что использовал свои познания в области графического дизайна, чтобы при помощи технологии дипфейк заменять лица порноактрис в откровенных видео на лицо племянницы.

В октябре 2024-го мужчину приговорили к пяти месяцам тюремного заключения. Смягчающим обстоятельством послужило то, что он не распространял снятые тайком или полученные с помощью ИИ видеоролики.

Ранее в Таиланде арестовали молодого человека, который продал сотни видео, снятых под юбками девушек. В ходе следствия выяснилось, что мужчина не снимал ролики сам, а перекупал их у других злоумышленников.

