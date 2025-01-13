Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 13 января 2025Мир

Жителю Чехии увеличили тюремный срок за своевольное присоединение к ВСУ

Чеху Симану увеличили тюремный срок до 8 лет за своевольное присоединение к ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Maksim Konstantinov

Верховный апелляционный суд Праги рассмотрел в понедельник дело гражданина Чехии Филипа Симана, приговоренного к семи годам тюремного заключения, добавив к наказанию еще год за несанкционированное присоединение к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Филип Симан, бывший военнослужащий, который присоединился к Вооруженным силам Украины в марте 2022 года, приговорен к семи годам тюремного заключения за мародерство в условиях военного конфликта на Украине.

Верховный апелляционный суд Праги увеличил его первоначальный срок на год. Суд признал Симана виновным не только в мародерстве, но и в том, что он служил в иностранных вооруженных силах. Судьи отметили, что служба гражданина Чехии в армии дружественной страны не освобождает его от уголовной ответственности за данное деяние. Согласно чешскому законодательству, для вступления в ВС другой страны необходимо получить разрешение от президента республики.

Ранее сообщалось, что страны Европы готовятся к притоку бывших солдат ВСУ и контрабанде оружия после окончания украинского конфликта. Глава чешской разведки Михал Куделка сообщил, что европейские разведывательные сообщества готовятся к вероятным угрозам после окончания конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      ВСУ атаковали химзавод в Брянской области

      Росавиация высказалась о рейсах между Россией и Китаем

      Секс-символ MMA без штанов приняла откровенную позу на фото

      Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства

      В российском регионе предупредили о ракетной опасности

      Украинские пограничники остановили уклонистов на границе с Венгрией

      Жителю Чехии увеличили тюремный срок за своевольное присоединение к ВСУ

      Страны НАТО и Украина нарастят совместное производство оружия

      Над Брянском ПВО уничтожила несколько целей на фоне ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше