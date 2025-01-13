Жителю Чехии увеличили тюремный срок за своевольное присоединение к ВСУ

Чеху Симану увеличили тюремный срок до 8 лет за своевольное присоединение к ВСУ

Верховный апелляционный суд Праги рассмотрел в понедельник дело гражданина Чехии Филипа Симана, приговоренного к семи годам тюремного заключения, добавив к наказанию еще год за несанкционированное присоединение к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Филип Симан, бывший военнослужащий, который присоединился к Вооруженным силам Украины в марте 2022 года, приговорен к семи годам тюремного заключения за мародерство в условиях военного конфликта на Украине.

Верховный апелляционный суд Праги увеличил его первоначальный срок на год. Суд признал Симана виновным не только в мародерстве, но и в том, что он служил в иностранных вооруженных силах. Судьи отметили, что служба гражданина Чехии в армии дружественной страны не освобождает его от уголовной ответственности за данное деяние. Согласно чешскому законодательству, для вступления в ВС другой страны необходимо получить разрешение от президента республики.

Ранее сообщалось, что страны Европы готовятся к притоку бывших солдат ВСУ и контрабанде оружия после окончания украинского конфликта. Глава чешской разведки Михал Куделка сообщил, что европейские разведывательные сообщества готовятся к вероятным угрозам после окончания конфликта на Украине.