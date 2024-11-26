В Европе обеспокоились притоком бывших украинских солдат после окончания конфликта

Разведка Чехии: Европа готовится к притоку бывших солдат ВСУ после конфликта

Страны Европы готовятся к притоку бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и контрабанде оружия после окончания украинского конфликта. Об этом заявил глава Информационной службы безопасности Чехии Михал Куделка, передает Bloomberg.

Глава чешской разведки сообщил, что европейские разведывательные сообщества готовятся к вероятным угрозам после окончания конфликта на Украине. К ним относится прибытие множества военных ВСУ, принимавших участие в боевых действиях. Кроме того, Европа обеспокоена возможной контрабандой оружия.

Куделка отверг опасения, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа сотрудничество американской и европейских разведок может ослабнуть. Он добавил, что работал с представителями разведки США во время первого президентского срока Трампа, и это «было действительно здорово».

Ранее стало известно, что европейские политики обратились к США и попросили предоставить Украине больше оружия.