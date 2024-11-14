Европейские политики обратились к США по помощи Украине

Bloomberg: европейские политики попросили США предоставить Украине больше оружия

Европейские политики обратились к США и попросили предоставить Украине больше оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников агентства, европейские лидеры и официальные лица попросили Вашингтон ввести дополнительные санкции против России и «ограничить ее возможности по приобретению запрещенных технологий, используемых в производстве оружия».

Отмечается, что многие из этих запросов носили неформальный характер.

Ранее европейские военные, которых опросил американский журнал Newsweek на пражской конференции Prague Defence Summit, пришли к выводу, что перспектива перемирия между Москвой и Киевом и прекращения боевых действий на Украине представляет угрозу для стран Европы.