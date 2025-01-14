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00:22, 14 января 2025Мир

Байден назвал правильным вывод войск из Афганистана

Байден заявил, что вывод войск из Афганистана был правильным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leigh Vogel / Global Look Press

Вывод американских войск из Афганистана был правильным решением, заявил президент США Джо Байден в своей прощальной речи по вопросам внешней политики. Об этом пишет РИА Новости.

При этом политик не рассказал, как неудачно он прошел. «Прекращение войны было правильным решением, и я верю, что история это отразит», — подчеркнул Байден.

Глава государства отметил мужество американских солдат, служивших в Афганистане. Он добавил, что скорбит по жертвам, в том числе о тех американцах, кто погиб «в ходе вывода войск» из Афганистана.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что лидер России Владимир Путин не начал бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы не потерял уважение к Байдену из-за вывода войск США из Афганистана. Он назвал поведение Байдена ошибочным.

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