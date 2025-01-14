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07:32, 14 января 2025Мир

Байден оценил стоимость восстановления районов Лос-Анджелеса в десятки миллиардов долларов

Байден оценил стоимость восстановления Лос-Анджелеса в десятки миллиардов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетПожары в Калифорнии:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Восстановление районов Лос-Анджелеса, которые пострадали от пожаров, будет стоить миллиарды долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти. Трансляцию вел C-SPAN.

Он оценил стоимость возвращения города «в прежнее состояние» в десятки миллиардов. «Нам нужно, чтобы Конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды. И мы этого добьемся», — сказал глава государства.

8 января пламя продолжающихся пожаров в Калифорнии добралось до Голливудских Холмов, грозя индустрии многомиллионными убытками. В округе Лос-Анджелес зафиксировано три пожара: очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, сельской части долины Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, который за пару дней выгорел полностью.

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