Байден оценил стоимость восстановления районов Лос-Анджелеса в десятки миллиардов долларов

Байден оценил стоимость восстановления Лос-Анджелеса в десятки миллиардов

Восстановление районов Лос-Анджелеса, которые пострадали от пожаров, будет стоить миллиарды долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти. Трансляцию вел C-SPAN.

Он оценил стоимость возвращения города «в прежнее состояние» в десятки миллиардов. «Нам нужно, чтобы Конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды. И мы этого добьемся», — сказал глава государства.

8 января пламя продолжающихся пожаров в Калифорнии добралось до Голливудских Холмов, грозя индустрии многомиллионными убытками. В округе Лос-Анджелес зафиксировано три пожара: очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, сельской части долины Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, который за пару дней выгорел полностью.