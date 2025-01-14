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22:59, 14 января 2025Мир

Белый дом рассказал о просьбе Байдена к Трампу насчет Украины

Белый дом: Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден убеждал избранного американского лидера Дональда Трампа продолжать поддержку Украины. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Чиновник пояснил, что США должны продолжать оказывать помощь Украине, чтобы она смогла вести переговоры с Россией с позиции силы.

Ранее стало известно, что Трамп отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине за 24 часа. Отмечалось, что решение избранного президента может быть связано с его намерением усилить позиции Киева перед переговорами с Москвой.

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