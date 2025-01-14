Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 14 января 2025Мир

Белый дом заявил о возможности требовать от Украины признания потери территорий

Салливан: США считают возможным требовать от Киева признания потери территорий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США считают возможным требовать от Украины признания потери территорий в обмен на продолжение военной помощи. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times (NYT).

«Это правда, что мы могли бы отрезать Украину [от помощи] и сказать: "Вы ничего больше не получите, если не примете тот факт, что Россия получает какой-то процент вашей территории», — сказал он.

Салливан отметил, что это доступная опция для Белого дома, однако он считает, что Вашингтону не стоит идти на такой шаг. По словам помощника американского лидера, тот факт, что США поставляют Киеву вооружение, не означает, что Вашингтон вправе требовать желаемого для него исхода конфликта на Украине.

Ранее Салливан заявил, что США не могут диктовать Украине условия переговоров с Россией. Он объяснил это тем, что сам Вашингтон не втянут напрямую в боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Масштабный сбой произошел в работе Рунета. Что об этом известно?

      Мужчина показал нацистскую татуировку осужденным в российской колонии

      Пассажиры устроили расистский скандал в самолете, были отчитаны и попали на видео

      В российском регионе задержали подростка за покушение на депутата

      В России предложили ввести для школьников уроки по женскому и мужскому здоровью

      В США предрекли появление зенитных ракет с дальностью 1600 километров

      Названы простые способы снизить риск падения в гололед

      Экс-кандидат в мэры столицы российского региона утешила земляков после разговора о сексе

      Звезда «Братьев Блюз» заживо сгорела в пожаре

      Россиян призвали срочно зарегистрировать частные дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше