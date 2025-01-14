Белый дом заявил о возможности требовать от Украины признания потери территорий

Салливан: США считают возможным требовать от Киева признания потери территорий

США считают возможным требовать от Украины признания потери территорий в обмен на продолжение военной помощи. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times (NYT).

«Это правда, что мы могли бы отрезать Украину [от помощи] и сказать: "Вы ничего больше не получите, если не примете тот факт, что Россия получает какой-то процент вашей территории», — сказал он.

Салливан отметил, что это доступная опция для Белого дома, однако он считает, что Вашингтону не стоит идти на такой шаг. По словам помощника американского лидера, тот факт, что США поставляют Киеву вооружение, не означает, что Вашингтон вправе требовать желаемого для него исхода конфликта на Украине.

Ранее Салливан заявил, что США не могут диктовать Украине условия переговоров с Россией. Он объяснил это тем, что сам Вашингтон не втянут напрямую в боевые действия.