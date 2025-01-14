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17:16, 14 января 2025Мир

В США открестились от желания диктовать требования Украине в случае переговоров с Россией

Советник Салливан: США не могут диктовать Украине условия переговоров с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США не могут диктовать Украине условия переговоров с Россией, так как сам Вашингтон не втянут напрямую в боевые действия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times (NYT).

«Я не считаю правильным, чтобы Соединенные Штаты диктовали стране, которая борется за выживание, какими должны быть точные условия или форма переговоров, если только это [конфликт на Украине] не втянет нас в войну. И они не втянули нас в войну», — рассказал представитель Белого дома.

Салливан также подчеркнул, что выделение Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной помощи в политике США никак не связывается с вопросом возможного урегулирования конфликта и формирования переговорных позиций.

Ранее Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена уведомила команду избранного американского лидера Дональда Трампа о нехватке солдат и других военных кадров у Киева. Он подчеркнул, что проблема дефицита людей в украинских войсках присутствовала всегда и за последний год она приобрела особую значимость, в связи с чем Вашингтон рекомендует снизить призывной возраст до 18 лет.

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