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20:04, 14 января 2025Путешествия

Бывшая стюардесса рассказала о привычке шпионить за пассажирами первого класса

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала о привычке шпионить за пассажирами первого класса самолета. Секретами своей работы Марика Микусова поделилась с Daily Mail.

По ее словам, в первом классе полностью изолированные кабинки, через которые они тайно подглядывали за пассажирами. «Мы делали это, для того чтобы убедиться, что они живы и дышат», — пояснила бортпроводница. Она подчеркнула, что перевозчик обязывает их знать обо всем, что происходит на борту.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам девушки, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше.

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