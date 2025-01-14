Бывшая стюардесса рассказала о привычке шпионить за пассажирами первого класса

Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала о привычке шпионить за пассажирами первого класса самолета. Секретами своей работы Марика Микусова поделилась с Daily Mail.

По ее словам, в первом классе полностью изолированные кабинки, через которые они тайно подглядывали за пассажирами. «Мы делали это, для того чтобы убедиться, что они живы и дышат», — пояснила бортпроводница. Она подчеркнула, что перевозчик обязывает их знать обо всем, что происходит на борту.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам девушки, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше.