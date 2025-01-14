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21:04, 14 января 2025Забота о себе

Диетолог назвала самые полезные виды рыб

Гастроэнтеролог Белева: Лосось, скумбрия и сельдь особенно полезны для здоровья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Christine Siracusa / Unsplash

Некоторые виды рыб особенно полезны для здоровья, рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева. Ее слова передает издание UfaTime.ru.

Одним из самых полезных видов рыб Белева назвала лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B и качественным белком. Скумбрия также является источником омега-3, а также витаминов D и B12 — эта рыба очень полезна для здоровья сердца. По свойствам на них похожа и сельдь, отметила врач.

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В свою очередь, дикий тунец, по словам диетолога, является источником белка и омега-3, но его следует употреблять умеренно из-за возможного содержания ртути. Белева также указала на пользу сардин: эти маленькие рыбы богаты омега-3, белком, витаминами группы B и содержат много ценных минералов, включая кальций. Радужная форель — хороший источник омега-3 и витамина D, а хек содержит витамины группы B, фосфор и селен, отметила она. При этом важен и способ приготовления рыбы: жарки лучше избегать, подчеркнула Белева.

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