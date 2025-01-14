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15:43, 14 января 2025Бывший СССР

Дроны ВСУ атаковали центр города в Херсонской области

Глава округа Филипчук: Дроны ВСУ атаковали центр Каховки в Херсонской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали центр города Каховка в Херсонской области при помощи дронов. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Атака дроном в центре Каховки. Пострадавших нет. Налет продолжается», — написал он.

Как видно на опубликованных главой округа кадрах, под удар попал многоквартирный дом. Филипчук также призвал жителей города быть бдительными.

Ранее украинские военные нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам и другим гражданским объектам в Новой Каховке Херсонской области. По словам главы правительства региона, ночью под обстрел попали автозаправочная станция и находящийся рядом продуктовый магазин, а днем — жилые дома.

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