Двоих россиян осудили за расправу над женщиной и поджог ее квартиры

В Братске осудили двоих мужчин за убийство женщины и поджог квартиры

В Братске осудили двоих мужчин за расправу над женщиной и поджог ее квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Они признаны виновными по статьям 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога») и 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, 11 января 2024 года в доме по улице Пионерской женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем и его другом. Через некоторое время между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина решил расправиться с женщиной. Он несколько раз ее ударил и толкнул, от чего она упала на пол. Нападавший на этом не остановился и стал проводом от удлинителя пережимать ей горло. Он сам не мог справиться с пострадавшей и попросил друга помочь. Они совместно ее удерживали и затягивали провод, пока потерпевшая не получила травмы, несовместимые с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, сожитель поджог квартиру. Они скрылись после того, как убедились, что огонь распространяется.

Суд приговорил сожителя женщины к 16 годам колонии строгого режима, а его сообщника к 14 годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали расправившегося с матерью топором россиянина.