Еще в двух аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Уточняется, что прием и выпуск рейсов в гаванях приостанавливали для обеспечения безопасности воздушных судов.
С 11:00 по московскому времени план «Ковер» отменили в Ульяновске, а с 10:30 он перестал действовать в Саратове.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил Кореняко.
Ранее директор аэропорта Пензы Юрий Осколков сообщил, что в городе также сняли ограничения на полеты. Аэропорт работает штатно.
При этом аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска по-прежнему закрыты на вылеты и прилеты.