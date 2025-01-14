Еще в двух аэропортах России сняли ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты сняли в аэропортах Калуги и Тамбова

В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что прием и выпуск рейсов в гаванях приостанавливали для обеспечения безопасности воздушных судов.

С 11:00 по московскому времени план «Ковер» отменили в Ульяновске, а с 10:30 он перестал действовать в Саратове.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил Кореняко.

Ранее директор аэропорта Пензы Юрий Осколков сообщил, что в городе также сняли ограничения на полеты. Аэропорт работает штатно.

При этом аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска по-прежнему закрыты на вылеты и прилеты.