Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:42, 14 января 2025Путешествия

Еще в двух аэропортах России сняли ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты сняли в аэропортах Калуги и Тамбова
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что прием и выпуск рейсов в гаванях приостанавливали для обеспечения безопасности воздушных судов.

С 11:00 по московскому времени план «Ковер» отменили в Ульяновске, а с 10:30 он перестал действовать в Саратове.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил Кореняко.

Ранее директор аэропорта Пензы Юрий Осколков сообщил, что в городе также сняли ограничения на полеты. Аэропорт работает штатно.

При этом аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска по-прежнему закрыты на вылеты и прилеты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном

      Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

      В США заявили о найденном Украиной способе шантажировать Европу

      Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

      В России признали сложности с экспортом нефти после новых санкций США

      В Кремле оценили значимости подписания договора о партнерстве с Ираном

      В США заявили о нелюбви немцев к нынешнему правительству и НАТО

      Популярная российская блогерша описала город в США словами «как здесь жить-то можно?»

      В Кремле рассказали о политическом диалоге с администрацией Байдена

      В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше