В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты после угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты после угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило правительство Пензенской области в Telegram-канале.

Директор аэропорта города Юрий Осколков подтвердил, что режим «Ковер» там снят. Все авиарейсы возобновили.

По данным Росавиации, ограничения продолжают действовать в авиагаванях Нижнекамска, Казани, Саратова и Ульяновска. Эти меры также были введены на фоне угрозы атак украинскими дронами.

Утром 14 января план «Ковер» также вводили в Калуге и Тамбове, аэропорты уже возобновили прием и выпуск воздушных судов.