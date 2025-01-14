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09:30, 14 января 2025Путешествия

В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты после угрозы атаки БПЛА
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты после угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило правительство Пензенской области в Telegram-канале.

Директор аэропорта города Юрий Осколков подтвердил, что режим «Ковер» там снят. Все авиарейсы возобновили.

По данным Росавиации, ограничения продолжают действовать в авиагаванях Нижнекамска, Казани, Саратова и Ульяновска. Эти меры также были введены на фоне угрозы атак украинскими дронами.

Утром 14 января план «Ковер» также вводили в Калуге и Тамбове, аэропорты уже возобновили прием и выпуск воздушных судов.

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