ФСБ предотвратила попытку украинской спецслужбы отравить сотрудников российского ОПК

ФСБ предотвратила теракт спецслужбы Украины, пытавшейся отравить сотрудников ОПК

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт спецслужбы Украины, которая пыталась отравить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, расположенного в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Силовики задержали предполагаемого отравителя, являющегося гражданином России, в момент, когда он забирал из тайника две емкости с токсичными химическими веществами. Мужчина планировал залить их в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия с целью отравления. Его курировали через мессенджер.

В ФСБ указали на другие попытки украинской спецслужбы использовать отравляющие вещества для совершения терактов в России. В октябре 2023 года агент Службы безопасности Украины с помощью торта с ядом намеревался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В феврале того же года четверо россиян, завербованных Главным управлением разведки Минобороны Украины, готовили теракт против участников специальной военной операции — они в Санкт-Петербурге собирались начинить высокотоксичным химическим веществом продукты из гуманитарной помощи.

13 января сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил Богдана Абдурахманова и Бориса Гончаренко к срокам до 13 лет лишения свободы за поджог здания одного из военкоматов в Краснодаре в октябре 2022 года.