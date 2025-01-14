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08:52, 14 января 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила попытку украинской спецслужбы отравить сотрудников российского ОПК

ФСБ предотвратила теракт спецслужбы Украины, пытавшейся отравить сотрудников ОПК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт спецслужбы Украины, которая пыталась отравить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, расположенного в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Силовики задержали предполагаемого отравителя, являющегося гражданином России, в момент, когда он забирал из тайника две емкости с токсичными химическими веществами. Мужчина планировал залить их в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия с целью отравления. Его курировали через мессенджер.

В ФСБ указали на другие попытки украинской спецслужбы использовать отравляющие вещества для совершения терактов в России. В октябре 2023 года агент Службы безопасности Украины с помощью торта с ядом намеревался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В феврале того же года четверо россиян, завербованных Главным управлением разведки Минобороны Украины, готовили теракт против участников специальной военной операции — они в Санкт-Петербурге собирались начинить высокотоксичным химическим веществом продукты из гуманитарной помощи.

13 января сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил Богдана Абдурахманова и Бориса Гончаренко к срокам до 13 лет лишения свободы за поджог здания одного из военкоматов в Краснодаре в октябре 2022 года.

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