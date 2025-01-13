Двое мужчин подожгли российский военкомат и получили до 13 лет колонии

В Ростове-на-Дону до 13 лет получили 2 мужчин за поджог военкомата в Краснодаре

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил Богдана Абдурахманова и Бориса Гончаренко к срокам до 13 лет лишения свободы за поджог здания одного из военкоматов в Краснодаре в октябре 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда

Они обвиняются по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Так, Гончаренко получил 12 лет, а Абдурахманов — 13 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, с отбыванием 4,5 года в тюрьме.

Как установил суд, осужденные познакомились в Краснодаре на фоне негативного отношения к проведению специальной военной операции (СВО) и решили противодействовать объявленной мобилизации. Так, в октябре 2022 года Горенко предложил Абдурахманову поджечь здание военкомата. Вечером 5 октября Горенко у себя дома изготовил зажигательные изделия, которые второй фигурант забрал у него. Абдурахманов приехал к военкомату и бросил в стеклянную часть его центральной двери три зажигательных изделия, устроив поджог здания.

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