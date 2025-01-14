Германия испугалась ответа России на поставки оружия Украине

Глава МВД ФРГ Фезер заявила об угрозе со стороны РФ из-за поставок оружия ВСУ

Федеральный министр внутренних дел и родины Германии Нэнси Фезер заявила о якобы угрозе со стороны России из-за поставок Берлином оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом она заявила в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Мы являемся крупнейшим сторонником Украины в Европе... Поэтому мы предполагаем, что угроза возросла, и говорим с компаниями об усилении защиты, особенно в оборонной промышленности», — отметила глава МВД страны.

Министр добавила, что в ФРГ идет подготовка к расширению убежищ. «В настоящее время мы изучаем, как подвалы общественных зданий, подземные автостоянки или станции метро можно использовать в качестве убежищ», — сказала Фезер.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче Украине первой самоходной артиллерийской установки типа RCH 155. Он отметил, что Берлин планирует передать Киеву 54 единицы такого типа оружия.