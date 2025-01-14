В России ответили на резкое высказывание главы МВД Германии о Путине

Сенатор Карасин назвал плохим знаком для ФРГ слова главы МВД Фезер о Путине

Резкое высказывание главы МВД Германии Нэнси Фезер о президенте России Владимире Путине — плохой знак для ФРГ, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова главы внутриполитического ведомства, которая назвала действия российского лидера бессовестными.

«Чтобы высказываться и оценивать позиции других политиков, надо иметь собственную совесть. Эта дама, которая делала подобные заявления, судя по всему, не обладает таким свойством. Помимо того, что у нее нет совести, у нее нет еще и политического такта, который делает из функционера политика», — заявил Карасин.

По словам сенатора, подобные оскорбления ведут к уничтожению престижа организации или ведомства, которую представляет спикер.

Поэтому это плохой знак для страны, которую представляет эта мадмуазель Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Фезер резко высказалась о президенте России Владимире Путине из-за конфликта на Украине. «Путин действует абсолютно бессовестно», — сказала глава внутриполитического ведомства. Также она обвинила российскую сторону в совершении кибератак против объектов инфраструктуры стран Европейского союза. При этом каких-либо доказательств она не предъявила.

