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13:45, 14 января 2025Мир

В России ответили на резкое высказывание главы МВД Германии о Путине

Сенатор Карасин назвал плохим знаком для ФРГ слова главы МВД Фезер о Путине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Резкое высказывание главы МВД Германии Нэнси Фезер о президенте России Владимире Путине — плохой знак для ФРГ, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова главы внутриполитического ведомства, которая назвала действия российского лидера бессовестными.

«Чтобы высказываться и оценивать позиции других политиков, надо иметь собственную совесть. Эта дама, которая делала подобные заявления, судя по всему, не обладает таким свойством. Помимо того, что у нее нет совести, у нее нет еще и политического такта, который делает из функционера политика», — заявил Карасин.

По словам сенатора, подобные оскорбления ведут к уничтожению престижа организации или ведомства, которую представляет спикер.

Поэтому это плохой знак для страны, которую представляет эта мадмуазель

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Фезер резко высказалась о президенте России Владимире Путине из-за конфликта на Украине. «Путин действует абсолютно бессовестно», — сказала глава внутриполитического ведомства. Также она обвинила российскую сторону в совершении кибератак против объектов инфраструктуры стран Европейского союза. При этом каких-либо доказательств она не предъявила.

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