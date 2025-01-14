В России ответили на резкое высказывание главы МВД Германии о Путине

Резкое высказывание главы МВД Германии Нэнси Фезер о президенте России Владимире Путине — плохой знак для ФРГ, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова главы внутриполитического ведомства, которая назвала действия российского лидера бессовестными.
«Чтобы высказываться и оценивать позиции других политиков, надо иметь собственную совесть. Эта дама, которая делала подобные заявления, судя по всему, не обладает таким свойством. Помимо того, что у нее нет совести, у нее нет еще и политического такта, который делает из функционера политика», — заявил Карасин.
По словам сенатора, подобные оскорбления ведут к уничтожению престижа организации или ведомства, которую представляет спикер.
Поэтому это плохой знак для страны, которую представляет эта мадмуазель
Ранее Фезер резко высказалась о президенте России Владимире Путине из-за конфликта на Украине. «Путин действует абсолютно бессовестно», — сказала глава внутриполитического ведомства. Также она обвинила российскую сторону в совершении кибератак против объектов инфраструктуры стран Европейского союза. При этом каких-либо доказательств она не предъявила.