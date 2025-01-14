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10:48, 14 января 2025Мир

Глава МВД Германии резко высказалась о Путине

Глава МВД Германии Фезер резко высказалась о Путине из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Нэнси Фезер

Нэнси Фезер. Фото: Imago / Christoph Hardt / Globallookpress.com

Глава МВД Германии Нэнси Фезер резко высказалась о президенте России Владимире Путине из-за конфликта на Украине, назвав его действия якобы «бессовестными». Об этом она заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Путин действует абсолютно бессовестно», — сказала глава внутриполитического ведомства. Также она обвинила российскую сторону в якобы совершении кибератак против объектов инфраструктуры стран Европейского союза. При этом каких-либо доказательств она не предъявила.

Ранее Фезер заявила о якобы угрозе со стороны России из-за поставок Берлином оружия Вооруженным силам Украины. Министр добавила, что в ФРГ идет подготовка к расширению убежищ, перечислив подвалы общественных зданий, подземные автостоянки или станции метро как возможные места для укрытия.

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