Готовившийся отравить работников ОПК России украинский агент арестован

Готовившийся отравить работников ОПК России под Ярославлем агент СБУ арестован

В Ярославском областном суде арестован готовившийся отравить работников предприятия ОПК в российском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»), части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он заключен под стражу на срок до 7 марта 2025 года.

По информации правоохранителей, злоумышленник планировал залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года он начал переписываться в мессенджере с пользователем под ником Великий Воин Корпуса. В ходе общения россиянин сначала согласился сфотографировать и отправить собеседнику снимки объектов критической инфраструктуры, а затем совершить теракт с использованием отравляющих веществ.