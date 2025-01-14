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09:56, 14 января 2025Силовые структуры

Названа цель готовившего отравить работников ОПК России по заказу украинской спецслужбы

ФСБ сорвала попытку отравления работников машиностроительного завода в Ярославле
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ раскрыла планы пытавшегося отравить работников ОПК России по заказу из Киева

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Завербованный украинской разведкой житель города Гаврилов-Ям Ярославской области собирался отравить работников местного машиностроительного завода с помощью опасных химических веществ. Об этом пишет Baza.

По данным издания, задержанный 40-летний Илья Б. в декабре 2024 года начал переписываться в мессенджере с пользователем под ником «Великий Воин Корпуса». В ходе общения россиянин сначала согласился сфотографировать и отправить собеседнику снимки объектов критической инфраструктуры, а затем совершить теракт с использованием отравляющих веществ.

Куратор пообещал Илье полтора миллиона рублей и дал координаты тайника с ядохимикатами. 8 января сотрудники ФСБ задержали его при попытке извлечь оттуда две емкости с веществами, которые подозреваемый намеревался залить в воздуховоды автомобилей работников завода.

Следователь возбудил против задержанного уголовное дело по двум статьям — приготовление теракта и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее 14 января ФСБ заявила о предотвращении теракта, готовившегося из Киева.

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