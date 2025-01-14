Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:31, 14 января 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла планы пытавшегося отравить работников ОПК России по заказу из Киева

ФСБ изъяла две емкости с химвеществами у пытавшегося отравить работников ОПК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала планировавшего отравить работников предприятия ОПК россиянина

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ изъяли у россиянина, пытавшегося отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области, две емкости с опасными химическими веществами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Ядохимикаты, вызывающие ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом, находились в тайнике, оборудованном украинской спецслужбой. Предполагаемый отравитель намеревался залить их в воздуховоды автомобилей сотрудников оборонного предприятия.

Мужчина задержан в тот момент, когда он достал химвещества из тайника.

Ранее 14 января ФСБ заявила о предотвращении теракта, готовившегося из Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Названа цель готовившего отравить работников ОПК России по заказу украинской спецслужбы
      Последние новости

      ВСУ ударили по России сотнями дронов и ракетами ATACMS. Что известно о последствиях массированной атаки?

      «АвтоВАЗ» повысил ценник на самую продаваемую в России машину

      На Украине подтвердили потерю одной из снабжающих Покровск трасс

      В уходящей администрации США заявили о выгоде от конфликта на Украине

      Анна Семенович снялась в купальнике с глубоким декольте

      Живущая в США блогерша сравнила американские и российские курорты

      Допрос устроившего резню в российском аэропорту попал на видео

      Стало известно об атаке ВСУ на авиастроительный завод в Казани

      ВС России перерезали одну из ведущих из Красноармейска в Днепропетровск трасс

      Рогозин призвал ликвидировать Зеленского для завершения СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше