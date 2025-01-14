ФСБ раскрыла планы пытавшегося отравить работников ОПК России по заказу из Киева

ФСБ изъяла две емкости с химвеществами у пытавшегося отравить работников ОПК

Сотрудники ФСБ изъяли у россиянина, пытавшегося отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области, две емкости с опасными химическими веществами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Ядохимикаты, вызывающие ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом, находились в тайнике, оборудованном украинской спецслужбой. Предполагаемый отравитель намеревался залить их в воздуховоды автомобилей сотрудников оборонного предприятия.

Мужчина задержан в тот момент, когда он достал химвещества из тайника.

Ранее 14 января ФСБ заявила о предотвращении теракта, готовившегося из Киева.