ФСБ раскрыла планы пытавшегося отравить работников ОПК России по заказу из Киева

Сотрудники ФСБ изъяли у россиянина, пытавшегося отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области, две емкости с опасными химическими веществами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
Ядохимикаты, вызывающие ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом, находились в тайнике, оборудованном украинской спецслужбой. Предполагаемый отравитель намеревался залить их в воздуховоды автомобилей сотрудников оборонного предприятия.
Мужчина задержан в тот момент, когда он достал химвещества из тайника.
Ранее 14 января ФСБ заявила о предотвращении теракта, готовившегося из Киева.